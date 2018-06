90-Jährige beim Einkauf bestohlen

Die Fälle, dass Senioren beim Einkaufen bestohlen werden, häufen sich. So erging es einer 90-jährigen Coburgerin am Montag um 13.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Callenberger Straße. Dort wurden aus der Tasche der Dame der Geldbeutel samt Inhalt geklaut, berichtet die Polizeiinspektion Coburg Die Rentnerin, die mit ihrem Rollator während ihres Einkaufs in einem Biomarkt unterwegs war, hatte die Tasche auf ihrer rollenden Gehhilfe abgestellt. Einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit der Coburgerin nutzte ein bislang unbekannter Langfinger und zog den Geldbeutel aus der Tasche der 90-Jährigen. Darin befanden sich eine kleinere Menge Bargeld, ein Ausweis und eine Krankenversicherungskarte. Die Coburger Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise zu dem unbekannten Dieb.