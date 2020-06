89 Plätze für die Betreuung

Das von der Gemeinde und dem BRK-Kreisverband initiierte Kinderbetreuungsprojekt BRK-Haus des Kindes Plus nimmt Gestalt an. Die Baugenehmigung wurde erteilt, die Regierung von Oberfranken hat dem vorzeitigen Beginn zugestimmt und nun werden mit den Rohbauarbeiten die Tätigkeiten am Grundstück in der Theodor-Heuss-Straße fortgesetzt.

Zuvor wurde eine Garage abgebrochen, damit die Zufahrt gebaut werden kann. In einer Baustellenbesprechung haben sich Bürgermeister Robert Hümmer und BRK-Vorsitzender Christian Meißner über die weiteren Schritte informiert und sich die Einzelheiten durch den Architekten Gerd-Peter Lauer erläutern lassen. Nachdem eine Feierlichkeit nicht möglich war, wurde der symbolische Spatenstich in kleiner Runde durchgeführt. Christian Meißner wies darauf hin, dass in der zukünftigen Einrichtung alle Betreuungsformen für Kinder bis zwölf Jahre realisiert werden können. So werden 24 Krippen-, 25 Kindergarten- und 40 Hortplätze an einem Standort entstehen. Der Rotkreuz-Chef hob hervor: "Gerade ein sanfter Übergang in die altersgemäßen pädagogischen Erziehungsangebote ist ein entscheidender Vorteil für die Kinder."

Nach den Worten von Bürgermeister Robert Hümmer gelingt mit der neuen Einrichtung ein weiterer Meilenstein für die familienfreundliche Gemeinde. Er freute sich über die tatkräftige Unterstützung des Roten Kreuzes und die konzeptionelle Vorarbeit. Die Kooperation zwischen Gemeinde und BRK habe rechtzeitig alle Türen geöffnet, so dass man nun auf eine optimale Förderkulisse durch den Freistaat für die rund 2,9 Millionen Euro Investitionskosten zurückgreifen könne. Auch verliefen die Gespräche mit der Regierung von Oberfranken als zuständiger Förderstelle und dem Jugendamt als Fachaufsicht stets konstruktiv. "Kinderbetreuung - das ist eine überaus sympathische kommunale Pflichtaufgabe", wie Robert Hümmer betonte. Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung ging der Zuschlag für die Rohbauarbeiten an ein heimisches Unternehmen.

Geschäftsleiter Alexander Pfaff von der Gemeinde zeigte sich erfreut, dass sich heimische Unternehmen an den Angebotsverfahren beteiligen. Christian Dietz, Chef des Weismainer Unternehmens Dietz-Bau, ließ es sich denn auch nicht nehmen, für den symbolischen Spatenstich zu sorgen. Die Bürger sollen schließlich wissen, dass nun, hoffentlich unfallfrei, fleißig am Grundstück gearbeitet wird, wie die Anwesenden abschließend betonten. red