89-Jährige stürzt vom Fahrrad

Am Donnerstagnachmittag wollte eine 89-jährige Radfahrerin auf die Ortsstraße "Am Knock" einbiegen. Da sich auf der Straße ein Fahrzeug näherte, blieb die Radfahrerin stehen. Hierbei fiel sie nach links vom Rad und musste mit schweren Verletzungen in die Juraklinik Scheßlitz eingeliefert werden.