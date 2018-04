88Jähriger verursacht Unfall mit fünf Verletzten

Am Samstagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 2 an der unteren Ausfahrt Großgeschaidt ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 88 jähriger Mann aus Fürth wollte mit seinem BMW aus der Ausfahrt Großgeschaidt nach links, in Richtung Eschenau, fahren. Er schätzte die Geschwindigkeit des Wagens einer 36 jährigen Frau, die mit ihrem VW-Bus auf der Bundesstraße 2, von Eschenau in Richtung Kreuzung fuhr falsch ein, so dass der VW in dasheck des BMW prallte.Die vier Personen in dem Auto kamen mit leichten Verletzungen davon.Ein 78 jähriger Mann wurde eingeklemmt und erlitt schwerere Verletzungen. Die VW-Fahrerin kam mit leichteren Verletzungen davon. Alle Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Am BMW entstand Totalschaden. pol