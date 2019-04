88 000 Euro ausgeschüttet

Tue Gutes und rede darüber. Zum 15-jährigen Bestehen hat die Stiftung Erlöserkirche eine erfreuliche Bilanz gezogen. Aus einem Anfangskapital von 5000 Euro, das die Kirchengemeinde 2004 zur Verfügung gestellt hatte, ist inzwischen ein festes Grundkapital von 365 000 Euro geworden. 88 000 Euro an Erträgen hat die Stiftung Erlöserkirche in dieser Zeit ausgeschüttet.

Der größte Teil floss mit gut 68 000 Euro in den Bereich Kirche und Gemeindezentrum. 2010 konnte im Zuge der Sanierung des Gemeindezentrums die Inneneinrichtung finanziert werden. Auch die Anschaffung einer neuen Lautsprecheranlage und der barrierefreie Eingang in die Kirche wurden unterstützt. Derzeit wird eine Rücklage für eine Erneuerung der Kirchenbeleuchtung gebildet.

Ein besonderes Anliegen ist den Verantwortlichen der Stiftung, konkret in das Gemeindeleben zu investieren. Hier flossen insgesamt 7000 Euro. "Mit den Erträgen wurden zum Beispiel die Gemeindefreizeiten subventioniert, damit sich auch Familien mit Kindern die Teilnahme leisten konnten. Ebenso wurden finanzschwächere Konfirmandeneltern unterstützt, damit ihre Kinder am Gemeinschaftserlebnis ,Konfiburg' teilhaben durften", berichtet die geschäftsführende Pfarrerin der Erlöserkirche, Anette Simojoki.

Mit 7500 Euro förderte die Stiftung darüber hinaus die Arbeit der Integrationstagesstätte "Löwenzahn" und finanzierte Plätze für die Hausaufgabenbetreuung von Migrantenkindern. "Ohne die Stiftungsmittel könnte in unserer Gemeinde manches Sinnvolle einfach nicht stattfinden", betont Simojoki.

Die Idee zur Stiftungsgründung hatte der frühere Pfarrer Günther Schardt. "In Anbetracht des unsicheren Kirchensteueraufkommens errichtete der Kirchenvorstand der Erlöserkirche im Jahr 2004, 70 Jahre nach Erbauung der Erlöserkirche, eine Stiftung, die einen eigenen finanziellen Beitrag zum Bauunterhalt und zum Gemeindeleben der Erlöserkirche leisten soll", heißt es in der Präambel der Satzung. "Mein Ziel war es, mit der Verabschiedung in den Ruhestand das Grundkapital auf 30 000 Euro zu erhöhen. Als ich im Januar 2013 verabschiedet wurde, betrug das Stiftungskapital fast 250 000 Euro", erinnert sich Schardt dankbar. Gemeinsam mit Waldemar Hans, dem langjährigen Vertrauensmann des Kirchenvorstands, kümmert sich Schardt noch heute darum, dass das der Stiftung anvertraute Geld gewinnbringend, aber vor allem sicher und solide angelegt wird.

Über die Verwendung der Erträge entscheidet der Stiftungsbeirat mit. Er macht dem Kirchenvorstand einen Vorschlag - und dieser beschließt dann endgültig, was mit dem Geld gemacht wird.

Die Stiftung unterliegt zusätzlich der kirchlichen Aufsicht. "Uns ist größtmögliche Sicherheit wichtig, damit uns die Menschen auch weiterhin vertrauen", bekräftigt Pfarrerin Simojoki und wirbt um weitere Zustiftungen. Und sie versichert: "Eine segensreiche Verwendung der Gelder ist gewährleistet." red