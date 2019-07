87-Jährige übersieht Gräfenbergbahn

Am Sonntag ist es kurz vor 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem aus Nürnberg kommenden Zug der Gräfenbergbahn und einer 87-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Erlangen gekommen. Diese übersah nach ersten Erkenntnissen die vor Ort in Kalchreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) rot blinkende Lichtzeichenanlage. Das Fahrzeug wurde an der hinteren Front lediglich leicht beschädigt. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und für weitere Untersuchungen in die Unfallchirurgie nach Erlangen gebracht. Die Bahnstrecke Nürnberg - Gräfenberg war für zwei Stunden gesperrt. Es erfolgte durch die Deutsche Bahn ein Schienenersatzverkehr. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Kalchreuth umgeleitet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 500 Euro.