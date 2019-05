861 000 Euro für den Landkreis

"Es freut mich, dass wir heuer 861 000 Euro für fünf kommunale Hochbaumaßnahmen im Landkreis Lichtenfels erhalten", sagt Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner. "Der Freistaat Bayern bleibt ein verlässlicher Partner seiner Gemeinden und Landkreise - gerade mit Blick auf den Bau und Erhalt unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen." Mit Blick auf den weiterhin hohen Investitionsbedarf der bayerischen Kommunen werden die Fördermittel in diesem Jahr nochmals um 50 Millionen Euro auf 550 Millionen Euro erhöht. "Bildung bleibt die wichtigste Investition in die Zukunft unserer Kinder. Mit der Erhöhung der Zuschüsse um zehn Prozent wird der Freistaat auch seiner Verantwortung gerecht, eine ausgewogene Infrastruktur in allen Landesteilen Bayerns zu erhalten", erklärt er. Gefördert werden vor allem der Bau und die Sanierung von Schulen, schulischen Sportanlagen und Kindertageseinrichtungen.

Der von den Kommunen angemeldete Bedarf kann gedeckt werden. Die Zuweisungen hat das Bayerische Finanzministerium heute bekanntgegeben. Folgende Projekte werden gefördert: Die Generalsanierung der Grundschule mit Schulsporthalle; der Hort und die offenere Ganztagsschule in Altenkunstadt (70 000 Euro), der Neubau einer Kindertageseinrichtung in Ebensfeld (462 000 Euro), der Erwerb sowie Um-Anbau des Anwesens Reitschgasse 11 für die Errichtung einer gemischten Kindertageseinrichtung (54 000 Euro), die Generalsanierung der Obermainhalle in Burgkunstadt (240 000 Euro) sowie der Baukostenzuschuss zum Umbau des Kindergartens "Sophienheim" zur Umstellung auf das offene Konzept in Michelau (35 000 Euro).

Insgesamt werden, so Jürgen Baumgärtner, die Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden in diesem Jahr sogar die Rekordsumme von 9,97 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten.