86-Jähriger fährt drei Fußgänger an

Drei glücklicherweise nur leicht verletzte Fußgänger und rund 300 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Sonntagabend im Ortsteil Steinberg. Der Fahrer eines VW Golf befuhr etwa gegen 18.30 Uhr die Staatsstraße 2200 von Kronach kommend in Richtung Wilhelmsthal. Zeitgleich wollte eine Fußgängergruppe an der Kreuzung Kronacher Straße/Grieser Straße die dortige Ampelanlage in östliche Richtung überqueren. Als sich die dreiköpfige Gruppe etwa in der Mitte des Fußgängerüberwegs befand, fuhr der aus Richtung Süden kommende 86-jährige Golf-Fahrer in die Gruppe hinein, da er der irrigen Meinung war, dass die Ampelanlage für ihn Grünlicht zeigte. Der VW-Fahrer fuhr den drei Fußgängern über die Füße und verletzte sie an den unteren Extremitäten und Armen. Die drei Geschädigten wurden im Krankenhaus Kronach medizinisch versorgt. pol