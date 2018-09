86-jähriger Autofahrer rammt Gegenverkehr

Am Samstagvormittag wurde eine Frau bei einem Unfall auf dem Westring leicht verletzt. Ein 86-jähriger Opel-Fahrer geriet unvermittelt auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen. In dem mit vier Personen besetzten Skoda wurde eine Frau leicht verletzt. Die 78-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 10 000 Euro. pol