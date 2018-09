86-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto

Aus bislang unbekannter Ursache hat am Dienstag kurz vor 18 Uhr eine 86-Jährige mit ihrem Auto während der Fahrt in der Gebbertstraße ein geparktes Auto touchiert. Dadurch überschlug sich das Auto der Seniorin und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrzeuglenkerin wurde von Ersthelfern aus ihrem Kraftfahrzeug geborgen. Die ältere Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand Totalschaden in Höhe von 10 000 Euro, an dem angefahrenen Auto in Höhe von mindestens 5000 Euro. Die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs wurden von der Polizei Erlangen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 09131/760-114 entgegengenommen.