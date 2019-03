86-Jährige begeht Unfallflucht

Am Donnerstagvormittag hat ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer in der Bayreuther Straße in Gräfenberg vor einer Arztpraxis ein geparktes Auto angefahren und an dem Opel Corsa einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro verursacht. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfall und die Fahrerflucht. Sie gab den entscheidenden Hinweis zur Klärung der Tat. Die flüchtige 86-jährige Unfallverursacherin wurde zu Hause angetroffen und gab den Verstoß zu. Auch an ihrem Wagen waren 1000 Euro Sachschaden entstanden. Nun wird gegen die Seniorin wegen Unfallflucht ermittelt.