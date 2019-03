8500 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Rund 8500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen in der Schwürbitzer Straße ereignete. Ein 58-Jähriger stand mit seinem Mercedes vor einer Bäckerei und wollte rückwärts ausparken. Hierbei übersah er einen von links kommenden Lkw und fuhr in dessen Seite. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.