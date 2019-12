8500 Euro für die Kinderpalliativstation

Anlässlich ihres 85-jährigen Bestehens veranstaltete die Siemens Healthcare Concert Band zusammen mit dem Siemens-Chor Erlangen, dem Symphonischen Blasorchester der Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen am Brand und dem Oberstufenchor des Christian-Ernst-Gymnasiums Erlangen ein Benefizkonzert zugunsten der Kinderpalliativstation an der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen. Der Erlös der Veranstaltung unter dem Motto "Just Music" in Höhe von 8500 Euro konnte nun an das Team der Kinderpalliativstation übergeben werden. red