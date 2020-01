Bei der Blutspenderehrung in Scheßlitz begrüßte Manfred Weber zusammen mit den ehrenamtlichen Helfern eine Vielzahl von Blutspendern, die in Heiligenstadt, Königsfeld, Litzendorf und Scheßlitz seit vielen Jahren dem Aufruf zum Blutspenden folgen und schon 50 bis 150 Mal Blut gespendet haben. Im Jahr 2019 wurden an 14 Terminen in den vier Orten rund 850 Liter Blut gespendet.

Die Vorsitzende des BRK-Kreisverbands Bamberg, Evalies Meier, dankte ebenso für den selbstlosen Einsatz der Blutspender. Sie hob zudem das Engagement der ehrenamtlichen BRK-Bereitschaft hervor und bedankte sich für die seit Jahren währende Organisation des Blutspendens bei Manfred Weber und Hans Ziegmann.

Nur drei Prozent sind Spender

Weber betonte: Blut werde nicht nur bei Unfällen gebraucht, sondern etwa auch bei vielen Tumorerkrankungen. Fast die gesamte Bevölkerung halte Blutspenden für wichtig, doch nur drei Prozent stellten sich als Spender zur Verfügung. Bis zu 2200 Blutspenden würden in Bayern täglich benötigt.

Zusammen mit BRK-Kreisgeschäftsführer Klaus Otto überreichte Evalies Meier Ehrennadeln und -urkunden sowie ein Präsent als Zeichen des Dankes. Die für 50 Spenden Geehrten sind: Christina Brehm, Norbert Dippold, Rainer Fürst, Stefan Hoh und Christian Ott (alle aus Heiligenstadt); Alexandra Will aus Kleukheim; Rita Rauh aus Königsfeld; Tino Dusold aus Litzendorf; Angelika Kullmann und Sascha Trenner (beide aus Memmelsdorf); Michael Diller, Monika Dremel, Detlef Herbst, Eva Schickentanz, Reinhold Söder und Edgar Strohmer (alle aus Scheßlitz) sowie Sabine Fleischmann und Gabriele Schmitt (beide aus Stadelhofen). Für 75 Spenden geehrt wurden: aus Heiligenstadt Jürgen Schlaug und Agnes Tidl; aus Litzendorf Christian Kummer, Annemarie Schlaug, Edgar Teufel und Peter Zimmermann sowie aus Scheßlitz Ingrid Berthold und Ludwig Zenk.

100 bis 150 Mal gespendet

Acht Spender kamen bisher 100 Mal zum Blutspenden: aus Heiligenstadt Marga Amschler und Roland Langenfelder; aus Königsfeld Michael Stöcklein sowie aus Scheßlitz Hubert Heimann, Wolfgang Kaupper, Waltraud Ott, Pia Raab und Wolfgang Tröger. Fünf Spender spendeten bereits 125 Mal Blut: aus Heiligenstadt Hildegard Leicht; aus Litzendorf Stephan Schlaug; aus Melkendorf Siegfried Zeck sowie aus Scheßlitz Johann Förth und Dieter Zenk.

Die Spitzenreiter - mit 150 Spenden - kommen beide aus Scheßlitz: Roland Krapp und Wendelin Schmitt. red