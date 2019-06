85 Kilometer zu Ehren Gottes

Klaus-Peter Gäbelein Der unterfränkische Wallfahrtsort Dettelbach ist am kommenden Wochenende wieder einmal das Ziel zahlreicher Herzogenauracher Christen, denn die 281. Wallfahrt zu "Maria in arena - Maria im Sand" steht an (lateinisch "arena" = der Sand).

Dettelbach, der kleine Winzerort im Fürstbistum Würzburg, entwickelte sich seit seiner Stadterhebung 1484 und dank des verstärkten Weinanbaus auf 460 Hektar (knapp 1000 Fußballfelder) und aufgrund einer "wundersamen Heilung eines Schwerverletzten im Jahr 1505" zu einem beliebten Wallfahrtsort über die Grenzen Frankens hinaus. Nikolaus Lemmer aus dem unterfränkischen Melkendorf hatte man nach einer Wirtshausschlägerei schwer verletzt zu einem Gnadenbild in Dettelbach gebracht, wo Lemmer nach intensivem Beten "auf wundersame Weise" wieder gesund wurde.

Darauf wurde über dem Bildstock zunächst eine kleine Kapelle errichtet und nach Einführung der Gegenreformation wurde auf Initiative von Julius Echter von Mespelbrunn das Wallfahrtswesen wiederbelebt. Die Pilger wurden seit 1616 und bis vor zwei Jahren von Franziskanern aus dem oberhalb der Wallfahrtsbasilika errichteten Kloster betreut. In den letzten Jahren kamen zwischen Mai und Oktober rund 8000 Wallfahrer nach Dettelbach. Im Januar2017 musste das Kloster wegen Nachwuchsmangels geschlossen werden; die Betreuung der Pilger hat seitdem die Pfarrei Dettelbach übernommen.

Not war der Auslöser

Herzogenauracher Katholiken zogen seit 1738 in den unterfränkischen Gnadenort, um für ihre Heimatstadt und ihre Familien um Gnade und Beistand zu bitten. Als Ursache für die erste Wallfahrt werden in den ältesten Aufzeichnungen und im Wallfahrtsbuch von Pfarrer Johann Erhard Ammon (1757) "eine ziemliche Teuerung und folgende Not wegen leidiger Ungewitter" genannt.

Vier Tage waren die Herzogenauracher Pilger früher unterwegs, am Weg für die Fußwallfahrt hat sich von Anfang an wenig geändert. Von der Pfarrkirche aus führte der Weg in Richtung Großenseebach, Dannberg, Hesselberg und über Krausen-bechhofen nach Höchstadt. Hier war die erste große Rast von einer Stunde angesagt. Die Verantwortlichen sollten jedoch darauf achten, dass "überflüssiges Essen und Trinken nicht überhand nehme". Das Ziel am ersten Wallfahrtstag war und ist damals wie heute Geiselwind. Hier mussten die "Vorsteher" vor allem darauf achten, dass die jungen Leute beiderlei Geschlechts "abgesondert liegen!". Über Wiesentheid führte der Weg dann in Richtung Main, den man bei Schwarzenau überquerte, bevor der Gnadenort erreicht wurde. Zwei weitere Tage dauerte schließlich der Rückmarsch auf der genannten Strecke.

Man darf davon ausgehen, dass unsere Vorfahren sicherlich ein Begleitfuhrwerk für das Notwendigste an Kleidung und Verpflegung mitführten. Lediglich in Kriegszeiten wird es wohl eine Unterbrechung der Wallfahrt gegeben haben, so in den Unruhejahren um 1800 und später.

Mit Fertigstellung der Bahnlinie Nürnberg/Fürth - Würzburg (1865) zog die Wallfahrt per Fuß zunächst nach Emskirchen, von hier aus nutzte man die Eisenbahn bis Mainstockheim, dann ging es wieder so wie bis vor wenigen Jahren zu Fuß hinüber zur Wallfahrtskirche. Ab 1954 führte die Wallfahrt von der Pfarrkirche Maria Magdalena nach Puschendorf; von hier aus fuhr man mit der Bahn bis Mainstockheim. Als die DB den Fahrplan zum Nachteil der Herzogenauracher Wallfahrer änderte, wich man von Puschendorf aus auf den Omnibus aus.

Den beschwerlichsten Weg haben auch in diesem Jahr die 55 Unentwegten um Helmut Fischer vor sich, welche die 85 schweißtreibenden Kilometer zu Fuß zurücklegen. Fischer hatte 1988 die reine Fußwallfahrt wiederbelebt und mit seinem "Fähnlein der sieben Aufrechten" den Wallfahrts-Buß-Weg auf sich genommen; seit 1988 hat er seine Gruppe angeführt. Er selbst und Klaus Süß sind die letzten beiden Teilnehmer der ersten Stunde von 1988.

Freie Plätze im Bus

In Dettelbach beteiligen sich alle Wallfahrer um 21.30 Uhr an der Lichterprozession um den Kirchenbereich; danach ist für alle Teilnehmer ein gemütliches Beisammensein angesagt.

Am Sonntag um 9 Uhr ist die Kirche "Maria im Sand" mit den Herzogenauracher Pilgern gefüllt. Die Wallfahrtsleiter Thomas Kotzer (Gesamtleitung), Helmut Fischer (Fußwallfahrer) sowie Thomas Matzick (Firmlinge/Radfahrer) und Brigitte Kreppel (Buswallfahrer) treffen sich dann beim Festgottesdienst mit Stadtpfarrer Helmut Hetzel. 55 Fußwallfahrer, 35 Bus-/Fußwallfahrer, 25 Firmlinge, zahlreiche reine Buswallfahrer (hier sind noch Plätze frei) sowie viele Herzogenauracher aller drei Pfarreien, die mit privaten Autos nach Dettelbach fahren, werden dafür sorgen, dass Dettelbach wieder einmal fest in Herzogenauracher Hand ist.

Für Kurzentschlossene besteht noch die Möglichkeit, sich den einzelnen Gruppen anzuschließen. Auskunft hierzu erteilt Wallfahrtsleiter Thomas Kotzer unter Telefon 09132/9474.