85 Kilogramm schwer, und trotzdem weg

Nur kurz verließen Bauarbeiter am Mittwoch gegen 14 Uhr ihre Straßenbaustelle an der Ortsverbindung Coburg - Rögen, um Baumaterialien zu holen. Dies reichte Dieben offensichtlich aus, um von der Baustelle eine Rüttelplatte im Wert von 500 Euro zu entwenden. Das Gerät wiegt circa 85 Kilogramm, so dass vermutlich zwei Täter vor Ort waren. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/6450 entgegen. pol