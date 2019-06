Burk vor 20 Stunden

85-Jähriger rutscht von der Kupplung ab

Leicht verletzt worden ist am Mittwochmorgen ein 46-Jähriger, als er mit seinem Fiat an einer Hofeinfahrt in der Burker Straße vorbeifuhr und dabei von dem ausfahrenden 85-jährigen Seat-Fahrer getroff...