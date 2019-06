Bad Staffelstein vor 19 Stunden

85-Jähriger lässt Parfum mitgehen

Am späten Dienstagnachmittag wurde ein 85-jähriger Mann dabei beobachtet, wie er in der Drogerie Rossmann ein Parfüm im Wert von 17,99 Euro in seine Hosentasche steckte und den Einkaufsmarkt verließ, ...