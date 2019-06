Die Unachtsamkeit eines 84-jährigen Hyundai-Fahrers führte am Montagnachmittag um 14.55 Uhr zu einem Unfall. Der 84-Jährige fuhr aus der Gabelsbergerstraße in Richtung Frankenstraße und übersah beim Linksabbiegen eine 28-jährige Ford-Fahrerin, die aus der Dr.-Martin-Luther-Straße kam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand.