84-Jähriger prallt auf geparkten Lastwagen

Am Dienstag gegen 10.45 Uhr hat ein 84-jähriger Autofahrer in der Erlanger Straße in Uttenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) einen in Richtung Weiher geparkten Lastwagen übersehen und fuhr offensichtlich ungebremst hinten auf. Am Auto entstand Totalschaden, unter anderem wurde die Beifahrerseite inklusive des Motorblocks komplett zerstört. Es liefen Betriebsstoffe aus, welche von der Feuerwehr abgebunden wurden. Der Fahrer wurde dabei verletzt, war jedoch bei Bewusstsein. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung der Verletzungen ins Klinikum Erlangen gebracht. pol