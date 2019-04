83-Jähriger missachtet Vorfahrt

Ein Gesamtschaden von circa 10 000 Euro ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Gößweinstein entstanden. Am späten Nachmittag fuhr ein 83-jähriger Rentner aus Gößweinstein mit seinem Toyota die Balthasar-Neumann-Straße in Richtung August-Sieghardt-Straße und wollte an der Kreuzung nach links abbiegen. Hierbei übersah er das Auto einer 86-jährigen Rentnerin aus Gößweinstein, die ihrerseits geradeaus über die Kreuzung fahren wollte. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Den Unfallverursacher erwartet laut Bericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt ein Bußgeldverfahren wegen Vorfahrtsmissachtung.