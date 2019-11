82-Jähriger übersieht Traktor

Da muss es ganz schön gekracht haben! Am frühen Freitagabend kam es auf der B 279, Höhe Höchstädten, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einer Mercedes Benz A-Klasse.

Der 82-jährige Fahrer des Mercedes übersah laut Schilderung der Eberner Polizei bei dem Unfall einen in gleicher Richtung fahrenden Traktor und fuhr auf das Hinterrad des Traktors. Durch den Aufprall wurde der 73-jährige Traktorfahrer mit seinem landwirtschaftlichen Gefährt in den Straßengraben geschleudert; die Zugmaschine blieb dort in Schräglage stehen. Der Wagen des Unfallverursachers kam durch den Aufprall ebenfalls ins Schleudern und kam auf der gegenüberliegenden Fahrspur zum Stehen.

Hoher Schaden

Durch den Unfall wurde der Fahrer der A-Klasse leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme konnte bei diesem Alkoholgeruch festgestellt werde. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 0,3 Promille. Aufgrund des Alkoholgehalts musste im Krankenhaus Ebern eine Blutentnahme beim Unfallverursacher durchgeführt werden.

Die beiden Fahrzeuge, bei denen ein Schaden von etwa 12 000 Euro entstand, mussten von der Unfallstelle geschleppt werden. Zu diesem Zweck wurde die B279 kurzzeitig gesperrt. Die Polizei lobt in diesem Zusammenhang die Arbeit der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehr aus Eyrichshof , die die Verkehrsführung übernahm. red