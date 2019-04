Schwürbitz vor 15 Stunden

Verkehrsunfall

82-Jähriger erfasst beim Abbiegen Motorrad

Ungefähr 2000 Euro Sachschaden verursachte am Samstagnachmittag ein 82-jähriger Rentner, als er mit seinem VW Golf von der Marktzeulner Straße in einem zu engen Bogen nach links in den Leonhardsberg e...