82-Jährige zeigt sich nach Unfall einsichtig

Am Mittwochvormittag ist eine 82-jährige Frau in Wellerstadt gegen ein

geparktes Auto gefahren. Aufgrund gesundheitlicher Probleme war sie offenbar nicht mehr dazu in der Lage, den Wagen sicher zu fahren. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei zeigte die Seniorin sich einsichtig, dass sie nicht mehr in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen. Sie gab daher ihre Fahrerlaubnis gleich vor Ort freiwillig ab. Der Führerschein wurde an die Führerscheinstelle des Landratsamts Erlangen-Höchstadt weitergeleitet, die dann einen

entsprechenden Bescheid erlässt. Dennoch erwartet die Seniorin eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, weil sie aufgrund von körperlichen und geistigen Mängeln am Straßenverkehr teilgenommen und einen Verkehrsunfall verursacht hat. An dem geparkten Auto entstand Sachschaden in Höhe von

circa 2000 Euro. pol