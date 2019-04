82-Jährige kollidiert mit einem Lastwagen

Eine 82-jährige Ford-Fahrerin geriet am Donnerstag um 12.35 Uhr nach dem Brückenneubau in den Gegenverkehr und kollidierte dabei mit einem Lastwagen. Am Ford entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro und 5000 Euro beim Lkw. Die Ford-Fahrerin gab an, unverletzt zu sein, jedoch wurde vorsorglich ein Rettungswagen verständigt, der die Frau ins Klinikum Lichtenfels brachte.