81-Jährige steckt Taschenlampe ein

Eine 81-jährige Kundin eines Supermarktes an der Schlachthofstraße in Forchheim ist am Dienstagvormittag dabei beobachtet worden, wie sie eine Taschenlampe im Wert von 7,99 Euro in ihre Tasche steckte und diese, ohne sie an der Kasse zu bezahlen, mitnahm. Die Seniorin hat sich wegen Ladendiebstahls zu verantworten.