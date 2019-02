8000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Etwa 8000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag an der Kreuzung der B 289 zur Bahnhofstraße ereignete. Hier übersah ein 76-jähriger Dacia-Fahrer das für ihn geltende Rotlicht und fuhr von der Bahnhofstraße kommend in die Bundesstraße ein. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einem vorfahrtberechtigten Ford-Fahrer zusammen, der die B 289 in Richtung Kulmbach befuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.