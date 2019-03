Rödental vor 17 Stunden

8000 Euro Schaden bei Auto-Kollision

An der Einmündung der Straße "An der Räum" in die Einberger Straße ereignete sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Frau wollte mit ihrem VW Caddy aus der untergeordneten Straße a...