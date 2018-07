8000 Euro Schaden bei Ausweichmanöver

pol



Ein Schaden von insgesamt 8000 Euro entstand bei einem missglückten Ausweichmanöver bei Steinbach . Eine Autofahrerin war am Mittwochnachmittag mit ihrem Suzuki auf der Staatsstraße von Zeil in Richtung Ebelsbach unterwegs. Auf Höhe der zweiten Einfahrt nach Steinbach wollte sie offensichtlich nach links abbiegen. Ein nachfolgender 67-jähriger Opel-Combo-Fahrer versuchte, am Suzuki rechts vorbeifahren. Allerdings fuhr die Frau dann nach rechts, um in einen Schotterweg abzubiegen. Der Opel-Fahrer konnte eine Kollision nicht vermeiden. Die Beifahrerin im Suzuki verletzte sich leicht.