800 Jahre Geschichte an brisanten Punkt

Die "Gebrannte Brücke" und die Reste des einstigen Flößgrabens sind Ziel einer Exkursion, zu der die Bezirksgruppe Sonneberg/Neustadt des Geschichtsvereins Colloquium Historicum Wirsbergense einlädt. Die Heimatpfleger aus Neustadt und Sonneberg, Isolde Kalter und Thomas Schwämmlein, stellen Zeugnisse von über 800 Jahren Geschichte an diesem brisanten Punkt der regionalen Historie vor. Treffpunkt für die Exkursion "Gebrannte Brücke und Flößgraben" ist am Montag, 2. September, um 18 Uhr auf dem Parkplatz am Marktkauf (nach der Einfahrt von der Neustadter Straße rechts) in Sonneberg-Hönbach. red