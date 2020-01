800 Euro von der Dompfarrkita

Gemeinsam beschlossen Kinder, Personal, Träger und Eltern der Dompfarrkita St. Michael Bamberg ein Licht an Familien mit schwerstkranken Kindern weiterzugeben, indem sie die Spendenaktion zum Martinsfest für das Kinderhospiz Bamberg zur Verfügung stellten. Die Kinder, das Kita-Team, Dompfarrer Kohmann sowie Elternvertreter übergaben die Spende in Höhe von 800 Euro an H. Lindner vom Hospizverein Bamberg. red