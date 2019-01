800 Euro für Menschen in Not

Die verschiedenen Gruppierungen der Pfarrgemeinde - Pfarrgemeinderat, Familienkreis, Ministranten, Pfarrstammtisch und KAB - halfen zusammen, um den Lichteneichner Christkindlesmarkt zu organisieren. Das günstige Wetter und der anschließende Lichtblickgottesdienst trugen wohl dazu bei, dass sehr viele Besucher kamen und den Umsatz ankurbelten. Schließlich konnten die Initiatoren so aus dem Erlös einen Betrag von 800 Euro für die Organisation "Menschen in Not" in Bamberg spenden. red