800 Euro für "Lena"

Seit zwölf Jahren gibt es den Familienkreis Kirchehrenbach. Traf sich die ursprünglich kleine Gruppe um Kinder- und Familiengottesdienste, Martinsfeiern oder Kindermetten vorzubereiten, hat sich mittlerweile ein harter Kern aus zehn Frauen gebildet. Sie engagieren sich bei der Firmvorbereitung, organisieren Bibeltage und bieten Kinderkino und DVD-Abende in der Pfarrgemeinde an. Alle zwei Jahre organisiert die aktive Gruppe eine Adventsfenster-Aktion. Dabei kamen im vergangenen Jahr 800 Euro zusammen. Dieses Geld geht als zweckgebundene Spende an die kleine Lena in Ebermannstadt, ein Frühchen, das nach einer Gehirnblutung mit einer dauerhaften Behinderung leben muss. Die Familie ist auf Hilfe angewiesen, denn hier fehlt es am Nötigsten. Auch die Mediengruppe Oberfranken hatte über ihren Spendenverein Franken helfen Franken diese Familie unterstützt. "Darüber sind wir auf diese Familie aufmerksam geworden", erklärt Birgit Bail vom Familienkreis Kirchehrenbach. Die Mitglieder sind sich einig: "Hier ist das Geld gut angelegt." JH