800 alte Zeichnungen werden erfasst, bewertet und in einem Buch veröffentlicht

In Kunstkreisen genießt die grafische Sammlung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) weltweit hohes Ansehen. Sie ist geschlossen aus dem 18. Jahrhundert überliefert, ihre Bestände an Zeichnungen alter Meister sind epochenweise einzigartig, heißt es in einer Pressemitteilung der Universität. Dank einer Spende der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung kann die wissenschaftliche Neubearbeitung und Restaurierung der Sammlung, die 2005 begonnen wurde, abgeschlossen werden.

Die FAU-Kunsthistoriker um Hans Dickel können alle rund 1800 Zeichnungen aus dem 14. bis 17. Jahrhundert, die in der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg gehütet werden, aufarbeiten. Die Zeichnungen werden wissenschaftlich inventarisiert, restauriert und in neue Passepartouts gesetzt und mit neuen Forschungsergebnissen in Katalogen veröffentlicht. Der letzte Projektteil dieser wissenschaftlichen Neubearbeitung der grafischen Sammlung umfasst 800 Zeichnungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. In den kommenden vier Jahren geht es darum, sie zu erfassen, Zuschreibungen an Künstlerpersönlichkeiten vorzunehmen und die jeweilige Thematik zu erkennen.

700 000 Euro Drittmittel

Möglich wurden die wissenschaftliche Neubearbeitung und die Restaurierung, deren Kosten sich auf etwa 765 000 Euro belaufen, dank der Unterstützung verschiedener Stiftungen. Die Ernst von Siemens-Kunststiftung hat fast die Hälfte der insgesamt eingeworbenen Drittmittel in Höhe von 700 000 Euro beigesteuert. Zahlreiche weitere Stiftungen aus der Region, bundesweit und international, darunter der Universitätsbund Erlangen-Nürnberg und die Getty Foundation (Los Angeles), unterstützen das Projekt ebenfalls. Darüber hinaus fördern die FAU und die Universitätsbibliothek die Aufarbeitung mit eigenen Mitteln.

Für die rund 1000 älteren Zeichnungen ist der aktuelle Forschungsstand bereits in den drei Bänden dokumentiert. Die 800 Arbeiten aus dem 16. und 17. Jahrhundert sollen in zwei weiteren hochwertigen Bänden veröffentlicht werden. red