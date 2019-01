80-Jähriger übersieht Radfahrerin

Eine Radfahrerin ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Haidfeldstraße leicht verletzt worden. Die 53-Jährige wurde von einem 80-jährigen VW-Sharan-Fahrer übersehen, als dieser nach links in die Adenauerallee fahren wollte. Am Rad entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Am Auto wurde der linke Stoßfänger beschädigt und ein Schaden von etwa 500 Euro verursacht.