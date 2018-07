80-Jähriger rammt Sattelauflieger

Weil er zu schnell unterwegs war, fuhr ein 80-Jähriger am Dienstagabend mit seinem Audi auf der A 70 in Fahrtrichtung Würzburg auf einen Sattelauflieger auf. Dabei geriet der Wagen ins Schleudern und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Beim Aufprall zog sich der 80-Jährige einen Schlüsselbeinbruch zu, der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen und der Schutzplanke beläuft sich auf mindestens 6200 Euro.