80 000 Euro sollen reichen

Weil bei der Stadtratssitzung am Montag auch das Stadtjubiläum im nächsten Jahr ein Thema ist, und noch ein Beschluss über die finanziellen Mittel nötig sei, haben Fabian Nöth und Klaus Schebler von der Fraktion Neue Wege einen Antrag formuliert.

"Wir sind der Meinung, dass ein Zuschuss zum Jubiläumsstadtfest in Höhe von 50 000 Euro auskömmlich sein muss", heißt es darin. Dies entspreche dem doppelten Ansatz des Jahres 2019. Es müsse jedoch Ziel sein, den Zuschuss nicht in Gänze auszuschöpfen.

"Weitere 30 000 Euro sehen wir für Festlichkeiten im Jubiläumsjahr 2020 vor. Unter anderem könnten hiermit der Neujahrsempfang oder ein Herbstfest finanziert werden", so der Antrag, dem auch eine Beschlussempfehlung beigefügt ist: "Für das Stadtfest vom 9. bis 13. Juli 2020 werden 50 000 Euro als maximaler Zuschuss zum Ausgleich eines eventuellen Defizits in den Haushalt eingestellt. Weitere 30 000 Euro werden in den Haushalt für Festlichkeiten im Jubiläumsjahr 2020 eingestellt,

die außerhalb des Stadtfestes laufen."