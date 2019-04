Rund 80 000 Euro Sachschaden entstand am frühen Mittwochmorgen beim Brand eines Anbaus an einem Wohnanwesens in Röbersdorf. Glücklicherweise erlitt niemand Verletzungen, berichtet die Polizei.

Gegen 1.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der oberfränkischen Polizei die Mitteilung über den Brand in der Röbersdorfer Hauptstraße ein. Als die ersten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren eintrafen, brannte es in einem Nebengebäude mit angrenzender Garage.

Die Feuerwehr hatte die Flammen rasch unter Kontrolle, konnte allerdings nicht mehr verhindern, dass der Gebäudekomplex, in dem sich auch eine Werkstatt befindet, stark beschädigt wurde.

Auch ein in der Garage abgestelltes Auto fiel den Flammen zum Opfer. Die Bewohner des Anwesens kamen mit dem Schrecken davon. Insgesamt waren rund 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Brandort.

Der Kriminaldauerdienst aus Bamberg hat inzwischen die Ermittlungen zur bislang noch ungeklärten Brandursache übernommen. red