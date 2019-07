79 Senioren wollten endlich mal wieder in den Freizeitpark Schloss Thurn

"Das war ein wirklich wunderschöner Seniorennachmittag", erzählt die Seniorenbeauftragte von Heroldsbach, Erika Schneider. Sie hatte die Idee, mit den Senioren einen Ausflug in den Freizeitpark Schloss Thurn zu unternehmen.

"Bürgermeister Edgar Büttner und ich verstehen uns ja sehr gut. Deshalb ging ich mit der Idee zu ihm", berichtet Erika Schneider. Und Büttner (SPD) stimmte auch gleich zu, dass die Gemeinde die Kosten übernimmt. Gerechnet hatten die beiden mit 40 Senioren. "Angemeldet haben sich 68, und am Ende waren wir 79 Personen", sagt die Seniorenbeauftragte und lacht.

Ältester Teilnehmer 98

Am Eingang zum Park begrüßten Erika Schneider, Edgar Büttner und Benedikt von Bentzel, Geschäftsführer des Freizeitparks, die Senioren, die zwischen 65 und 98 Jahre alt waren; die meisten hatten die Anlage vor vielen Jahren das letzte Mal besucht und waren gespannt über Neuerungen. "Wir waren alle begeistert von den Attraktionen. Da kamen wir uns wieder wie Kinder vor. Besonders auf dem Kettenkarussell", erzählt die Seniorenbeauftragte und sagt weiter: "Und bei den Ritterspielen haben wir mitgefiebert, dass auch wirklich die Guten gewinnen."

Zwischen den Aufregungen gab es Kaffee und Kuchen und am Ende ein gemeinsames Abendessen. "Es war sehr harmonisch, das Wetter war perfekt und wir haben viel gelacht", fasst Erika Schneider zusammen und freut sich über das große Interesse an den Seniorennachmittagen in Heroldsbach.