79-Jähriger stirbt in seinem Auto

Ein 79-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmittag im Stadtgebiet verstorben, nachdem er zuvor offenbar unter gesundheitlichen Probleme gelitten und die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte.Der Mann fuhr gegen 11.45 Uhr mit seinem Mercedes von dem Parkplatz eines Renovierungs-Discounters nach links stadtauswärts auf die Äußere Nürnberger Straße. Gleich darauf geriet der Wagen rechts ins Bankett, fuhr über einen Grünstreifen und stieß schließlich gegen den Betonpfeiler einer Schilderbrücke.Zeugen leisteten dem Fahrer sogleich Erste Hilfe, aber auch die Reanimationsmaßnahmen des rasch eingetroffenen Notarztes waren letztendlich vergebens.Der 79-Jährige aus dem Landkreis Forchheim starb noch an der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand eine Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.