79-Jähriger passt nicht auf: Hoher Schaden

Zu einem Unfall mit insgesamt 13 000 Euro Sachschaden kam es am vergangenen Montag gegen 0.30 Uhr an der Ortseinfahrt. Der Fahrer eines Opel Meriva befuhr die Zabelsteinstraße ortsauswärts. An der Einmündung in die Kreisstraße bog der 79-Jährige ab, übersah einen aus Bischwind kommenden VW Passat und prallte gegen dessen rechte Fahrzeugseite. pol