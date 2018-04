79-jährige Radfahrerin stürzt nach Unfall

In der Bamberger Straße kam es am Freitagnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 79-jährige Radfahrerin zu Sturz kam. An dem Verkehrsunfall war ein silberfarbener Pkw beteiligt, der in das Anwesen Bamberger Straße, Hausnummer 65, abgebogen war. Der gestürzten Frau kamen mehrere Passanten zu Hilfe, diese sowie der Fahrer des grauen/silberfarbenen Pkw werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels zur Klärung des Unfallherganges in Verbindung zu setzen (09571/9520-0). pol