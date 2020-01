78-Jährige angefahren und dann geflüchtet

Die Scheßlitzer Straße überquerte am Dienstagmittag um 12.30 Uhr eine 78-jährige Radfahrerin. Als sich die Frau bereits in der Mitte der Fahrbahn befand, fuhr aus der gegenüberliegenden Straße ein weißer Kleinwagen heraus und stieß gegen das Fahrrad. Dadurch stürzte die Radlerin und verletzte sich leicht. Ohne sich um die verletzte 78-Jährige zu kümmern, fuhr der Pkw davon. Hilfsbereite Passanten brachten die verletzte Frau in eine nahe gelegene Arztpraxis. Die Polizei sucht nun Zeugen der Unfallflucht (Tel. 0951/9129-310). pol