7777,77 Euro Weihnachtsgabe an die Hainbrunnenschule

Bei der Hainbrunnenschule Forchheim steckte dieses Jahr eine ganz besondere Überraschung im Nikolausstiefel. Die Rainer-Markgraf-Stiftung vergibt jedes Jahr eine Weihnachtsgabe an schulische Einrichtungen zur Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Dieses Jahr wird die Spende in Höhe von 7777,77 Euro an die Hainbrunnenschule in Forchheim vergeben.

Dazu reisten Florian Prosch, der geschäftsführende Vorsitzende der Stiftung, und sein Vorstandskollege Manfred Thümmler aus Bayreuth an, um die Spende persönlich an den Vorstandsvorsitzenden der Lebenshilfe Forchheim, Landrat Hermann Ulm, den Geschäftsleiter Wolfgang Badura und die Schulleiterin der Hainbrunnenschule, Susanne Opel, zu übergeben.

Die Schule möchte mit dieser Spende Sportgeräte vor allem für die Jugendlichen der Berufsschulstufe und elektrische und elektronische Geräte zur unterstützten Kommunikation für nicht oder nur wenig sprechende Kinder und Jugendliche anschaffen. red