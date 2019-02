771 Raser in nur fünf Stunden

Die Verantwortlichen der 24-Stunden-Baustelle auf der Lanzendorfer Brücke haben sich darüber beklagt, dass ihre Arbeiter stetig durch zu schnelle und rücksichtslose Verkehrsteilnehmer gefährdet würden. Dies und die gestiegenen Unfallhäufigkeit auf dieser Strecke veranlasste die Verkehrspolizei Bayreuth am späten Donnerstagnachmittag, eine Geschwindigkeitskontrolle in Richtung München durchzuführen. Innerhalb von fünf Stunden wurden 7500 Fahrzeuge gemessen. Jeder Zehnte davon zu schnell. Tatsächlich waren 298 Autofahrer so schnell, dass ihnen ein Verwarnungsgeld nachgesandt wird, 473 Fahrer erhalten einen teuren Bußgeldbescheid mit Punkten. Ein 48-Jähriger raste mit seinem Mercedes statt der erlaubten 80 mit 163 Stundenkilometern durch die Baustelle. Auf ihn kommen ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot zu. pol