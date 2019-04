77 Zimmer für Langzeit-Bewohner, 52 Zimmer für Schüler

Bauzeit Baubeginn des Hotels (samt Schülerwohnheim) war im Juli 2017, der Rohbau war im August 2018 fertig geworden. Seit März ist eine Etage bewohnt, am Wochenende öffnet die Hotelgastronomie ihre Türen.

Belegung Das 70 Meter lange und 15 Meter breite Gebäude hat fünf Etagen. Auf das Apartmenthotel entfallen etwa 3500 Quadratmeter Nutzfläche mit 77 Zimmern. Für die Gastronomie stehen 270 Quadratmeter, für die Büros 260 Quadratmeter zur Verfügung. Und für das Schülerwohnheim rund 1900 Quadratmeter mit 52 Zimmern.

Eröffnung Am Samstag ist in der Bayreuther Straße 1 das sogenannte Pre- oder Soft-Opening im Arivo-Hotel . Die offizielle Eröffnung ist Ende Mai. Im September soll dann auch das Schülerwohnheim eröffnet werden, das als "Haus im Haus" im nördlichen Teil des Gebäudes entsteht.

Ökonomie Die Firma Projekt Bauart von Thomas Siebenhaar hat rund 16 Millionen Euro in das Forchheimer Hotel investiert. Weitere Arivo-Hotels, allerdings ohne Gastronomie werden in Coburg und Erlangen entstehen. Das Haus in Forchheim bietet Arbeitsplätze für 15 Vollzeit-Stellen.