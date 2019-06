Bei einem Wendemanöver auf der Bayreuther Straße in Igensdorf hat ein 77-jähriger Autofahrer den in Fahrtrichtung Nürnberg entgegenkommenden 56-jährigen Fahrer eines Kraftrades übersehen. Durch die Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer stürzte der Zweiradfahrer und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus nach Erlangen gebracht. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Am Auto entstand kein Schaden.