77-Jährige verursacht Zusammenstoß

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Haßfurt. Verletzt wurde niemand. Gegen 11.30 Uhr passierte die Kollision an der Einmündung der Straße "Am Ziegelbrunn" in den "Heideloffplatz". Eine 77-jährige Frau war mit ihrem VW Golf vom Ziegelbrunn in Richtung Heideloffplatz unterwegs. An der Einmündung achtete sie nicht auf den Verkehr, der von links aus Richtung Stadtmitte nahte. Die ältere Frau fuhr trotz Wartepflicht in die Vorfahrtsstraße ein, so dass es zum Zusammenstoß ihres Golfs mit einem Opel kam, den ebenfalls eine Frau steuerte. Beide Autos wurden im Frontbereich demoliert. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro. Um die beschädigten Fahrzeuge kümmerten sich die beteiligten Verkehrsteilnehmerinnen selbst. Da die Opel-Fahrerin schwanger war, suchte sie zu einer vorsorglichen Untersuchung ein Krankenhaus auf. Der Stadtbauhof Haßfurt reinigte die Fahrbahn von Splittern und ausgelaufenen Betriebsstoffen.