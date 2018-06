76-Jähriger fährt frontal in Gartenzaun

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Ermreuth entstanden. Gegen 21.40 Uhr fuhr ein 76-Jähriger mit seinem Ford den Lettener Weg ortseinwärts. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Gartenzaun. Der Fahrer und seine 78-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in nahe gelegene Kliniken gebracht. Nach bisherigem Kenntnisstand ist eine medizinische Ursache beim Fahrer Grund für den Unfall. Am Zaun entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Am Auto entstand ein Schaden von 12 000 Euro.