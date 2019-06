Höchstadt a. d. Aisch vor 18 Stunden

76-Jährige übersieht Auto

Eine 76-jährige Autofahrerin verursachte am Samstagmorgen einen Verkehrsunfall in Höchstadt. Sie hielt zwar zunächst vor dem Abbiegen in die Vorfahrtsstraße am Stoppschild an, beim Losfahren übersah s...